俄烏戰火持續延燒，亞股今天全面重挫，台股在台積電跌破600元大關下，一度大跌逾200點，多頭力挺傳產股拉抬指數，盤中跌幅收斂至逾百點，守住17800點。

截至10時30分，加權股價指數下跌133.73點、為17800.67點、成交值新台幣1767.48億元，電子股依舊為殺盤重心，台積電已創今年新低592元，距離今年高點688元下跌近14%，大立光、聯發科也分別面臨2000元、1000元的整數關卡保衛戰。

在市場資金出逃電子股下，傳產股相對獲得青睞，其中尤以航運股表現最為突出，長榮、陽明急拉大漲，雙雙創下今年新高，航空雙雄華航、長榮航也相對抗跌。

法人表示，外資對台股操作仍偏保守，成為大盤重返萬八阻力，雖然美國聯邦準備理事會（Fed）釋出3月升息1碼訊息，但仍需關注通膨問題會不會擴大，尤其俄烏戰爭推升油價狂飆，對美國經濟及Fed利率決策都是一大考慮因素，對盤勢發展需審慎看待。

分析師則是認為，外資近期持續倒貨台股，反觀投信已經連續買超22個交易日，內資著墨的個股值得注意，但融資近期持續攀升，融資餘額已超過2700億元，籌碼面恐成為未來反彈的阻力。（編輯：趙蔚蘭）1110304