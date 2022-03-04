全台3日上午9時左右無預警大範圍停電，台電表示，興達電廠設備故障，造成南部系統解聯，台南、高雄地區全區停電，中北部則是輪流停電。圖為台北信義區商店摸黑營業。（資料照/王英豪攝）

【LIVE直播】0303全台大停電！ 蔡英文今視察興達電廠

(取自中國時報)

興達電廠昨(3日)上午9時7分發生開關場事故，全台電力系統受到瞬間影響，引發中、北部地區低頻卸載，導致中、北部部分地區亦有用戶停電，總計全台停電戶數約549萬戶。經濟部表示，事故肇因為人員疏失。對於此次大停電，總統蔡英文今(4日)中午到興達電廠視察。

蔡英文表示，造成國人不便我要表達歉意，對於停電時間較長的鄉親，我更要表達歉意，已經要求行政院在對短時間調查事故原因和疏失，採取必要咎責，今天來到興達電廠就是要實際了解狀況，務實面對和解決問題，剛剛經濟部簡報表示這次是因為人為操作失誤，造成台灣許多縣市停電，影響這麼多國人非常不應該。

蔡英文說，出現這樣事故，蘇院長指示經濟部三天內提出完整調查報告，事故發生時並非用電尖峰時段，但操作失誤疏失或者單一事故就造成全國性衝擊，再次凸顯電力輸送和基礎設施的問題。

蔡英文表示，國安團隊有一段時間持續針對各項基礎設施進行檢討，今天我們面對興達電廠事件，我們更要加速所有檢討，必須提升電網分散性，對既有電網設計進總體檢，進行必要重新規劃跟調整，經濟部也必須督導台電，包括檢討保護系統、防呆機制、人員訓練、電廠安全等等。

蔡英文今在臉書發文指出，國安團隊一直持續針對關鍵基礎設施的韌性進行檢討，而昨天的事故就是必須被嚴謹檢視的案例之一。這樣的事故，儘管並非在尖峰時段發生，備轉容量率也有24.61%，總電量供應充足。但是，一個操作疏失，或一件單一事故，就造成全國性的衝擊，再次凸顯國家電力輸送與基礎設施韌性的問題。

蔡英文表示，昨天在聽取行政院蘇貞昌院長及各部會簡報後，再次要求必須在最短時間內，徹底調查事故原因及相關疏失，採取必要的究責。同時，必須進行電力基礎設施總體檢，並加速進行系統性改善工作。