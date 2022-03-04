富采投控(3714)受惠於Mini LED出貨放量帶動營收規模提升、產能稼動率滿載，且產品組合轉佳、組織結構優化，2021年營運能力大幅提升，本業、整體獲利皆轉虧為盈。本土法人投顧預估，Mini LED及高階應用將持續帶動2022年營運增長。惟中國廠商三安光電近期通過美系大廠認證，最快於第二季加入供應鏈且其採取低價搶單策略，此利空消息壓抑富采評價空間，投資建議區間操作，法人給予87元目標價。

富采周四收盤價78.7元來看，潛在報酬率達10.55%。外資、自營商轉賣超，三大法人齊調節持股，周五股價挾量續跌逾3%，摔至今年新低點，農曆春節開紅盤以來已跌逾2成。

雖處於傳統淡季，但受惠於Mini LED產能滿載且車用出貨增長，整體營收仍維持高檔表現。獲利能利方面，去年第四季毛利率由去年第三季的24.78%下降至20.18%(若還原員工分紅費用歸屬調整，毛利率約為21.7%)，主要是受到產能利用率下滑影響。因業外淨收入下降且認列一次性稅務調整，稅後淨利季減65.92%，EPS達0.64元。本土投顧法人預估，首季營收90.16億元，季減8.49%，其中，Mini LED需求維持高檔且高階紅光應用出貨表現佳，但其餘產品則進入傳統淡季表現。預估毛利率21.60%，與去年第四季還原後毛利率相當，營業利益季減23.50%。因業外淨收入回升，且無一次性稅務調整影響，預估稅後淨利6.44億元，季增45.69%，EPS為0.94元。

今年全年方面，目前Mini LED年產能約120萬片，預計六月底將擴大至150萬片。因將持續受惠於Mini LED、感測、車用等應用需求帶動，預估營收、毛利率同步走揚，營收434.52億元，年增19.29%，毛利率可望拉升至22.96%，營業利益36.25億元，年增71.81%，稅後淨利37.14億元，年增70.51%，EPS為5.42元。