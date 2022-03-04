據當地消息人士觀察，中國國有銀行的莫斯科分行，目前可以看到越來越多的俄國企業前往希望開設新帳戶；該行目前接到的相關詢問激增。

據熟悉內情人士告知路透，過去約有200至300家企業與該行接洽，希望開設新帳戶。

目前尚不清楚俄羅斯對中國各個銀行開設新帳戶的需求有多少，但該銀行消息人士告訴路透，許多尋求開設新帳戶的公司與中國有業務往來，他預計這些公司的人民幣交易會增加。

據了解，在莫斯科運營的幾家中國國有銀行包括中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行和中國建設銀行。

俄羅斯一家運輸和物流公司FESCO運輸表示，在部分俄羅斯銀行被踢出SWIFT系統之後，該公司只接受支付人民幣的客戶。

另外，由於盧布暴跌，許多小型出口商開始暫停出貨，以避免潛在的匯兌損失。

一家促進俄中關係的貿易機構負責人表示，長期而言，俄國對中國的貿易需求將增加，主要是貿易的結算問題要解決。

俄羅斯貨幣兌人民幣周三跌至逾17盧布兌1人民幣的創紀錄低點。在過去一周，盧布兌人民幣匯率已下跌近40%。