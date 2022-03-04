韓國2月CPI(消費者物價指數)徘徊在10年高點附近，且連續11個月都高於當地央行的目標值2%。同時，俄烏危機未解、油價又飆升之下，韓國可能會再度升息。因此，韓國政府4日宣布，減收兩成燃料稅的政策再延長實施3個月。

4日韓國官方數據指出，2月CPI年增3.7%，大於市場預估的3.5%。不過，略低於2021年11月所創的10年高點3.8%。至於元月份的通膨，則是年增3.6%。

其中，原油成本大增19.4%，房租與在外用餐費用，也分別年增2.1%以及6.2%。Hi投資證券認為，能源以及工業用品價格持續上漲，物價不穩定狀況可能會持續下去。因此，俄烏情勢發展與油價表現將會左右通膨走勢。

未計入鮮食以及燃料的核心CPI年增2.9%，同時創下2009年6月以來最大漲幅。這表示大漲的原物料價格，也推升商品還有服務方面的價格。

在經過2021年11月以及元月兩次升息後，壓縮了韓國央行在未來幾個月還要調高利率的空間。2月時，韓國央行將當地利率維持在1.25%沒變，不過對2022年通膨預估值，從原估2%大幅上調至3.1%。至於2023年的預估，目前是2%。

為打壓通膨高漲的氣焰，除了升息外韓國政府4日也宣布，之前的減收兩成燃料稅政策，實施時間將再續延3個月。

渣打銀行認為，韓國政府於2021年實行的減收燃料費政策，就是為了物價不要上漲太快。沒想到，目前的油價漲得更快更猛，讓這項政策像是白忙一場。不過，若中央當時沒有出手干預，韓國現在物價恐怕會漲的更高。