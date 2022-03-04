總統蔡英文1日接見八大工商團體理事長，回應業界最關心的缺電問題，她表示，2022年預計用電尖峰仍會成長，但有幾項工作已經實施，會確保穩定供電。對此，民眾黨台北市議員擬參選人楊寶楨譏諷，結果3日就發生全台大停電。

楊寶楨昨（3日）在臉書發文表示，蔡英文日前接見八大工商團體時，才掛保證說「維持供電穩定」，結果3日就發生全台大停電，各地災情不斷，民眾受困、網一片哀號，顯示出我方電網的脆弱，以及政府的配套不足；個別電廠一旦出問題，受災的卻是全台灣。

楊寶楨批評，主管機關經濟部總是不斷跳針說「台灣不缺電」，會確保台灣供電無虞；經濟部長王美花部長更是已經成為「立旗王」，每次喊不缺電，台電就出狀況，甚至全台大跳電情形層出不窮。楊問，蔡政府到底何時才可以確保台灣用電無虞，2025非核家園是蔡總統的核心政策，但這樣推進的過程中，到底台灣還要忍受缺電多久？

許多網友也在其po文底下留言表示，「眼前台灣這個社會已經容不下講實話的人」、「用愛發電」、「不是缺電..是跳電而已啦」、「非核家園是好，但要有時間去做好基礎的電網建設，不是急就章」。