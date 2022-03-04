木馬病毒偽裝成掃描實聯制QR碼的App。（圖／Cleafy團隊提供 ）

疫情當下，出門在外都需要掃描QR碼進行實聯制登記，許多人會下載掃描APP來使用，但近日國外資安團隊Cleafy研究指出，知名Android木馬病毒TeaBot會偽裝成掃描QR碼的App，並藉著要求更新的手法誘導用戶下載含有木馬病毒的程式，進而竊取個人資料，已經有超過萬人下載。

此次TeaBot被發現使用新的入侵手法，偽裝成一款名為「QR Code & Barcode –Scanner」的 App，獲得用戶高評價且有超過萬人下載，該程式本身沒有問題，但會導致木馬病毒入侵關鍵在於下載後跳出的更新提示。

更新提示跳出後，App會要求用戶需進行更新，藉此讓用戶下載另一個「QR Code Scanner: Add-On」程式，表面上雖是附加程式，但其實是木馬病毒，透過更新通知降低用戶的戒心，接著TeaBot會要求用戶手機的螢幕、操控權限，進而掌握手機裡的所有資訊。

Cleafy團隊指出，市面上由TeaBot偽裝成的App超過400個，都是透過類似的手法竊取用戶的訊息，該團隊也建議民眾不要下載來路不明的軟體，更別輕易同意App的使用權限。

而民眾若要安全的掃描實聯制，iPhone用戶可以直接使用相機進行掃描，Android系統用戶則有Google Lens App可以使用，此外包括台北通、疾管家甚至是健保快易通等官方App都能夠掃描實聯制。