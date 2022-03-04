市議會副議長顏莉敏牽線下，華威文創4日將球棒捐贈至北勢國小、國中。（顏莉敏服務處提供）

市議會副議長顏莉敏牽線下，華威文創4日將球棒捐贈至北勢國小、國中。（顏莉敏服務處提供）

台中市北勢國小與國中棒球隊征戰各大小比賽，成績有目共睹，在市議會副議長顏莉敏牽線下，耕耘球棒製程多年華威文創，4日將球棒送至間學校棒球隊，為在地優秀球員加油打氣，期盼球隊能續創佳績。

華威文創負責人陳致維對棒壘球極富興趣，從小想打棒球可惜學校沒有球隊，一直到大學才有機會開始接觸壘球，並擔任壘球社長，因大學社團經費有限，必須要用對外募款才能獲得經費維持社團。陳致維深感基層棒壘球資源匱乏，在事業有成後開始回饋社會，只要知道學校有需求，一定會全力支持，十幾年來已經送出數千支球棒給各級學校，範圍遍佈全國。

顏莉敏指出，陳致維現也擔任國際青商中華民國總會秘書長，在一次會議上碰面，便替沙鹿在地球隊向陳致維爭取，希望有機會能將物資送至北勢國小、北勢國中棒球隊。

顏莉敏補充，北勢國小與國中的棒球隊成績有目共睹，一路看著球隊征戰各大小比賽，總是堅持精神感動，自己也是這些小球員粉絲。除了繼續支持棒球運動外，同時也盼社會能夠提供資源，一起打造更友善的運動環境。

北勢國小校長王慶祥表示，不光是這次捐贈球棒，包括過去球場硬體設施的改善、球員出外比賽經費籌措，非常感謝顏副議長全力支持學弟妹。北勢國中校長張清欽則說，學校20日即將代表台中市前往台南參加全國賽，希望在大家支持下締創佳績，更期許球員未來長大後，能秉持取之於社會用之於社會精神回饋地方。