台灣近5年停電4次，引起民眾抱怨連連。一名網友透露，台灣在2002年至2017年期間，整整15年都沒停電過，為什麼到了2017年至2022年，短短5年就停電4次？引發網友討論，不少人認為最大原因在於能源政策沒與時俱進，以前用電量少，當然沒問題，但現代人用電量超大。

一名網友今在PTT上發文表示，在他有記憶以來，除了大型颱風或地震有停過，台灣幾乎沒有停過電，但這幾年來停電的狀況似乎變多了。

該網友分享他所查到的資料說，除去昨天發生的停電事件，台灣在2021年曾停電過2次，分別是513與517大停電，前者是人為疏失，後者則是氣候異常影響；接著則是2017年的815全台停電事件。再往回推則要到2002年了。

這樣的狀況，也讓原PO很好奇，為何台灣在2002年到2017年，整整15年的時間都可以平安無事、沒有發生停電的狀況；但在2017年至2022年期間，不過是短短的5年就停電了4次，台灣的電力到底是哪裡出問題了？不知道有沒有專家可以解答？

不少網友看了感嘆地說，今非昔比，現在的電子產品比過去多太多了，現代人用電量瘋狂攀升，但政府卻沒有調整相關政策，所以才導致如今的狀況發生。「那段時間工業停滯不前，用電需求低，但現在用電需求大」、「電子產品太多，用電量今非昔比」、「說穿就是完全沒有用電增加計畫，完全吃以前的老本」、「就電不夠」。