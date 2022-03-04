漁船用汽油補貼最高新台幣2萬7500元，漁業署4日指出，2021年度漁船用汽油補貼已於1月1日起開始受理申請，3月31日截止。

漁業署說明，為落實照顧漁民政策，漁船用油除免徵營業稅及貨物稅外，並享有優惠油價補貼款，直接減輕漁民成本。漁船用柴油部分，為漁民於購油時，由漁船加油站直接扣除補貼款及稅款。

漁業署指出，另自2009年度起將漁船（筏）船外機所使用之汽油，納為漁船用油補貼油品，每年約有6000餘漁民受惠。汽油補貼按漁船噸級、漁筏長度、出海作業日數及時數，依92無鉛汽油2021年度平均免稅牌價每公升新台幣19.25元之14％，加計貨物稅後，核算補貼金額，最高補貼新台幣2萬7500元。

漁業署呼籲，漁船用汽油補貼申請將於3月31日截止，尚未申請汽油補貼之漁船（筏）主，請儘速依限檢附2021年度進出港資料及金融帳戶資料，向所屬漁會提出申請，以免影響自身權益。