明志科技大學在最新出爐的《Cheers》全國Top 20辦學績效卓越大學調查中，以進步幅度最大之姿排名第19，整體績效表現斐然。Cheers透過校長互評「大學辦學績效卓越Top20」，於今（3日）上午10時進行調查發表暨頒獎典禮，該校副校長馬成珉代表出席。

馬成珉表示，明志能有佳績表現，來自於完善的研發環境與獎勵制度，讓校內教師與研究人員成為頂尖人才。在2022英國泰晤士(THE)世界大學各項排名中，台灣共有40所學校入榜，而明志科技大學首次參加即榮登全國私立科大榜首，成績超越許多國立大學，其中產學合作排名全球403名，研究實力則排名全球786名，產學與研究實力不容小覷。

辦學績效上，明志科大近期也不斷推出培育學生的跨域發展與研究創新環境做法，於111學年成立「工業人工智慧」、「半導體材料與製程」及「數位行銷設計」三個學士學位學程，兼顧理論與實務、解決國內人才培育等問題。

此外，學校也特別為優秀人才打造了百萬元獎學金制度與台塑企業公費制度，並安排獲得獎學金的學子修讀「榮譽學程」，進修高階英文及獨立研究課程，同時提供如美國的辛辛那提大學、北伊利諾大學以及西班牙的艾莉薩瓦設計學院等知名學校雙聯學位之機會，也可到海外姊妹校參與研習營以及語言文化營，大三更有機會到海外的姊妹校參與交換學習，或可至海外工讀實務實習一年，增廣國際見聞，接軌世界舞台。

明志科大的校訓「勤勞樸實」，除延續技職體系良好的實務特色外，培養品德與學業並進的優秀人才，一直都是教學首要目標，對學生而言，利用學校資源，不再需要花費高額費用以及大把時間，即可提升就業軟硬實力並培養國際視野，能讓未來就業之路，走的更寬廣，成為「護國群山」所需的「護國人才」。