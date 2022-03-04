全台大停電藍委怒了 包圍發言台怒轟王美花：不要雞排 立刻下台

行政院長蘇貞昌今率經濟部長王美花赴立法院進行施政報告，國民黨立委在國是論壇中狂轟，台電每次大停電，經濟部長王美花總是穩坐如山，政治責任究竟在哪？蘇貞昌必須好好面對國人道歉，加倍賠償，並在立法院進行專案報告，宣示絕對不再停電；而台灣民眾也不要王美花的跳電雞排，而是要王美花下台。

蘇貞昌今赴立法院進行施政報告，昨天全台逾500萬戶的大停電成為焦點。

國民黨立委陳以信在施政報告前的國是論壇表示，蔡英文說台灣不缺電，但上任到現在已經4次大停電，每次都在找理由，蔡英文出來道歉有什麼用，部長不用下台又是什麼道理？這叫行政責任嗎？電力做不好，經濟怎麼好，政府一定要有人負責、下台，並保證不再停電，否則就是對不起台灣人民。

國民黨立委李貴敏表示，政府幾天前才說絕對不缺電，結果當天竹科馬上跳電，隔天全台大停電，這政府到底怎麼了？半導體是台灣核心產業，但重要的電力問題解決了嗎？發生戰爭的烏克蘭還沒停電，台灣怎麼會沒發生事情也時時刻刻在停電，這個政府顯然看不到民間疾苦。

國民黨立委葉毓蘭說，缺電問題一天不解決，台灣就無法免於停電恐懼，結果王美花卻只是用賭雞排的方式保證供電無虞，果真開了大玩笑，再次讓國人看見嚴重的電力結構性危機。

國民黨立委林德福說，從南到北一再大停電，王美花卻只會說停電就請雞排，看在人民眼裡，這是走鋼索的電力政策，是在折磨人民；尤其，昨天的缺電導致半導體、石化業受重創，損失1百多億，這是何等嚴重。他說，王美花到今天仍穩如泰山，只有台電出面負責，行政院有必要檢討，為什麼做久了變成這樣荒腔走板，出了事只會找理由塘塞。

國民黨立委洪孟楷強調，愛不能發電，賴皮也不能解決問題，蘇貞昌要好好面對國人道歉，加倍賠償，並到立法院進行專案報告，宣示以後絕對不再停電。

國民黨立委溫玉霞則說，每次停電後，都會很懷念以前的好官員，敢做事、敢說話。例如，前經濟部長杜紫軍在2014年就說，2021年會面臨缺電危機，因為當核四無法商轉，民國105至107年又有火力電廠除役，備載電力就會降到10％甚至是7.5％。

溫玉霞表示，前經濟部長張家祝也在2014年說過，核四不商轉，核一、核二、核三除役後，若以天然氣取代，電價壓力會很大。當時台電做的情境分析也顯示，民國107年備用容量降到10％以下，很可能就會因為突發狀況必須分區供電。如今，這些說法都一一驗證。