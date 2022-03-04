2022選舉即將到來，民進黨台北市長參選人至今尚未明朗，前交通部長、無任所大使林佳龍今接受電台專訪，被問到自己與另一位參選北市長呼聲很高的衛福部長陳時中時表示，「我是台北市長大的人」；民進黨要自己反省為何24年來都沒提出適合人選沒得到支持，不能歸給台北市藍大綠小，而是沒有盡力為北市找到適合市長。

林佳龍認為，台北市長人選，應該五、六月就會出來；現在很多人覺得，以前曾經支持誰，現在好像有被騙的感覺，民進黨要回到市民角度去思考市長人選，而非政黨輸贏。

林佳龍今上《POP撞新聞》節目接受主持人黃暐瀚專訪，他也重申，不會去選台中市長，因為回鍋參選，會擋到後進人才；他認為，台中市長盧秀燕問題很多，像是土地炒作、居住正義等，民進黨只要針對這些問題好好講，就能打敗盧秀燕，很有可能贏。

對於台中市長人選，外界大多談論是立法院副院長蔡其昌及立委何欣純出線；林佳龍也推薦立委張廖萬堅，也認為不可以小看立委莊競程；「他在盧秀燕的本命區，很符合台中市民」。

他說，這4位立委和盧秀燕PK都有優劣，但最重要的是要感動人民，知道為何而戰。他也直言「盧秀燕大家太神話她了」。

至於先前表態不選新北市長，林佳龍認為，應該鼓勵在地年輕人，給年輕人機會；他認為，「其實侯友宜也非典型政治人物，遇強則強」，所以民進黨要找出真正能夠克侯市長的非傳統政治人物。