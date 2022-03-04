台北捷運信義安和站5號出口附近巷口的小花圃，原屬於捷運聯開宅規劃的道路用地，因僅2坪大小卻開價4億，被建商放棄，台北地檢署與廉政署接獲檢舉，深入追查發現，原來是幕後地主黃誠利用妻子、兒子、媳婦、員工當人頭炒地皮，2年內假交易8次墊高地價，外界稱為目前全台最貴釘子戶，台北地檢署4日依8個偽造文書罪起訴黃誠。

79歲的黃誠，曾是民進黨籍立委，本來取得這塊位於信義路四段與239巷口的這塊畸零土地，是因自己的建設公司要蓋大樓作為道路用地，但他2007年得知北市捷運工程局要在信義安和五號出口旁辦理聯合開發案，這塊地就在規劃中的道路用地。

黃誠原以為聯開案徵收土地有利可圖，沒想到開價4億遭聯開案建商嫌貴拒絕，遭市議員質疑，聯開建商違反拓寬巷道的承諾，可能涉及官商勾結弊端，台北地檢署及廉政署接獲相關檢舉，展開調查。

檢廉查出，雍國建設開發（現改名為雍國投資）實際負責人黃誠，為了在北市信義路興建桂冠大廈，收購附近部分畸零地，作為大樓旁道路用地。2007年黃誠得知北市捷運局要在捷運信義線信義安和站五號出口附近辦理聯合開發案，將放寬周邊道路容積移轉，而這塊地就是規劃中的道路用地。

黃誠為了整合土地持分，以高價收購方式，逼退土地共同持有人，再以妻子、兒子、媳婦、員工等人名義收購這畸零地土地持分。

之後，黃誠為達成《土地法》有關「共有土地逾共有人半數及其應有部分合計逾半數即得處分」之強制土地買賣條件，及為墊高土地買賣價格，以利日後畸零地倘若由政府徵收或買賣時減免稅額。

黃將這些借名登記在親友、員工的土地持分，透過地政士製作不實土地登記申請書、土地所有權移轉契約書等文件，以假交易方式，進行土地分割，移轉土地所有權，再分別於2014年至2015年8次向台北市中山、大安地政事務所申請。把土地炒至天價。

檢方今依8個使公務員登載不實罪起訴黃誠，黃誠的親友、前員工13人因只是借名，查無不法事證，另獲不起訴。