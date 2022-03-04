新冠肺炎疫情趨緩，國內近期已陸續解封。根據中央流行疫情指揮中心統計，目前國內檢疫所空床數約有3800間，總數為5500間。近期國際疫情升溫，香港病例大量增加，甚至為此興建方艙醫院，為因應國內解封過程中可能的大量確診，指揮中心將力拚在1個月內提高檢疫所總數至7000間。

指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，隨著春節專案、疫情趨於穩定，居家隔離的民眾已陸續解除隔離，檢疫所量能充足，加強型及一般型檢疫所的空床數，合計約有3800、3900間，總數則是5500間。

3月起，國內各項防疫措施陸續解封，面對當前情況，王必勝坦言，他常常開玩笑說，「上樓梯是累，下樓梯是危險」，一旦失足恐怕就不得了，因此解封的同時，也要避免重症、死亡的發生。

王必勝表示，下樓梯的危險之處是擔心個案數暴增，像香港近期疫情升溫，個案數迅速增加，重症、死亡也不少，直接衝擊到醫療量能，當地甚至為此興建方艙醫院，方艙醫院因為臨時興建，屬於大通舖，台灣則是現在要預先準備好檢疫所，有問題就可以隨時應用。

為因應解封過程中可能的大量確診，王必勝表示，會力拚在1個月內將檢疫所總數由550間，提高至7000間，首要目標是先達到6000間，已和防疫旅館在洽談。目前檢疫所仍未有開放境外生、移工使用的規劃。

3月7日起，指揮中心開放非本國籍商務客入境，對此王必勝預估，入境的人數應不至於像春節專案那麼多。至於旅遊的開放，他表示大家都很期待，需要一步一步做，要有耐心，看世界的腳步，他覺得這是可以期待的，但不要太急。