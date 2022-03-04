朱佳期跨界歌壇推出新單曲〈一秒變傳奇〉。（固力狗娛樂提供）

朱佳期跨界歌壇推出新單曲〈一秒變傳奇〉。（固力狗娛樂提供）

朱佳期從事電商發跡，28歲即身價破億，短短幾年間從負債保全業務，搖身一變成為法拉利車主的事蹟振奮人心，因此有法拉利歌手的稱號。朱佳期決心跨界歌壇推出新單曲〈一秒變傳奇〉，盼透過音樂分享成功人生的經驗，證明不用選對肚皮投胎、白手起家也能靠著努力讓自己成為傳奇。朱佳期說：「從事電商事業的關係常常透過麥克風在上千人前面演講，這次透過麥克風唱歌又是另一種心情，每次音樂製作人教唱和指導，有感一首歌的推出背後有那麼多的努力付出，更加對於市場上所有的音樂人和歌手感到尊敬。」

朱佳期回想創業前期，明明一個月收入可以賺進一百萬，她仍然每天花8小時在別的公司上班領3萬元薪水，把自己搞的分身乏術，「我事業上的老師告訴我，要把時間花在有價值的地方，當時候是因為窮怕了，不知道創業是否能持續有高收入，非常沒有安全感，後來隨著事業體越來越大，發展到不同國家的市場，開始建立時間和金錢正確的觀念。」電商事業創下驚人營收後，朱佳期決心把收入一部分拿去買一個夢想中的東西，於是犒賞自己入手價值8位數的名車。

〈一秒變傳奇〉把朱佳期人生的勵志故事化作歌曲記錄下來，身價上億的她，也將如何賺到第一桶金的心得分享給社會新鮮人，「把賺錢這件事連結熱情加上設定目標非常重要，100萬來源可以從上班2到4年完成，在這段時間儘量選擇做自己喜歡有熱情的工作，因為有熱情才能持續。建議做業務推廣學會銷售的能力可以快速累積人脈和財富，因為每個企業都需要開拓財源，鼓勵大家多去體驗和學習。去找那些能夠讓你成長的工作，而不是混日子，簡單易上手的工作雖然在舒適圈很安逸，但卻會消磨鬥志，當成長變成一種習慣，賺錢自然就不是問題。」