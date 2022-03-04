3月ETF除息潮由債券ETF擔綱主力，國內最大投資等級債ETF-元大AAA至A公司債（00751B）公告16日除息，預估每單位配息0.37元，年化配息率約3.69％，15日前買進皆可參與配息。

3月ETF除息秀，率先由元大、中信、群益等投信公告旗下債券ETF將除息，帶動市場關注配息題材，元大AAA至A公司債目前規模超過540億元、排行國內最大投資級債ETF，同時也在債券ETF擁有高人氣的，1日公告將於16日除息，預估配息0.37元。

元大AAA至A公司債前一次配息0.35元，過去一年各季的年化配息率皆在3.3％至3.4％，此次因債市的殖利率趨勢向上，該ETF年化配息率來到3.69％，為近兩年的高點。

法人指出，美國升息議題在過去一段時間確實造成債券殖利率的走升，但在市場提前反映下，升息對債市衝擊已大幅減低，債券價格來到波段修正滿足點後，不僅殖利率來到具吸引力位置，避險功能也再度浮現，未來若美國景氣復甦動能出現波動，升息腳步或有調整，將進而帶動美債價格回升，建議此刻可擇機增持投資級債或美債ETF，做為進可攻退可守的配置部位。

彭博資訊統計，前次美國於2014年縮減購債，投資級債在縮減購債前一年的表現承壓，平均報酬率僅0.05％，但2013年12月至2014年12月縮減購債期間，投資級債的報酬率有7.49％，同期高收益債券及新興市場債的報酬率皆為3％；而2014年12月至2018年12月的升息階段，投資級債更有9.2％的報酬率。

法人表示，聯準會縮減購債或升息都代表經濟復甦，企業的信用風險改善，投資級債基於較高的殖利率水準，以及相較於高收益債、單一新興市場債券較低的風險，更適合作為震盪環境抗波動的配置及長期投資核心，固定收益投資人可優先考慮增持。

另元大10年IG醫療債（00787B）及元大美債7-10（00697B）也預計於16日除息，分別預估配息0.38元及0.18元，年化配息率約3.9％、1.89％。