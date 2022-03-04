台電興達發電廠開關場事故釀303全台大停電，不僅民怨沸騰，也讓商店家、科技鋼鐵廠及大眾運輸系統遭受營運損失，高雄輕軌和捷運運量也因停電受影響，捷運銳減3.8萬人次、輕軌則少了近5000人次；高捷表示，停電造成捷運損失近百萬，將向台電求償；輕軌部分，因高捷僅代市府營運，由於市長陳其邁今早已撂狠話，要代商家和廠商向台電算清楚，協助求償，預料輕軌損失，市府應該也不會輕易放過台電。

高雄昨3月3日因台電大停電，甚至一天內復電又二度斷電，讓百工百業、民生和交通均大受影響，其中原本昨日下午先行恢復部分車站行駛的輕軌又再度全線停駛，改以公車接駁乘客，捷運部分也因二度停電停駛，讓高捷在一天內的營運損失不小。

高捷表示，運量因303大停電受影響，其中捷運部分，3月2日的運量為10萬3106 人次，停電當天3 日的運量為6萬4475 人次，比前一天少約3萬8631人次；高雄輕軌部分，3月2日的運量為6213 人次，3 日的運量只有1303 人次，比前一天少4910人次。

高捷指出，營運損失部分，捷運以每張票價平均25元計算，共損失約96萬5775元，此部分，高捷將向台電進行求償；輕軌部分，單程票價為30元，刷卡票價為10元，至少損失超過5萬元，因輕軌是高捷代市府營運，求償與否由市府決定。

高捷表示，目前捷運運量仍受疫情影響，平日約僅10萬上下，約僅恢復為疫情前的6成左右；台灣燈會期間，因為有無人機展演加上雙主場的人流移動，對運量有明顯助益，輕軌在無人機表演的高峰期，曾創下單日達5萬828人次；未料，運量又被台電停電攪局，始料未及。