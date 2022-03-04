台日桌球界金童玉女江宏傑與福原愛，5年婚姻正式宣告終結，有別於江宏傑獨自帶2娃心酸憔悴，福原愛雖然這段時間歷經不倫疑雲、離婚風波，但於工作跟感情上仍找到一線生機，更傳出認愛橫濱男且再婚倒數，同時順利重返乒乓球界從事相關工作，近日有大陸網友巧遇福原愛，因她一個小舉動而感到開心，而她寶刀未老的犀利球技，也討日本網友歡心。

福原愛徹底斷開江宏傑並且很快投入新戀情，一度引發非議，但她的日常生活似乎不受影響，還是有工作機會，近日更驚喜現身桌球賽，有大陸網友夫妻檔去看比賽，表示現場人不多，他們很幸運遇見擔任開球嘉賓的福原愛，而福原愛特地用中文跟他們打招呼，讓這對夫妻嗨翻，直讚她「本人超級漂亮」、「東北話也是杠杠的」，福原愛穿著墨綠色洋裝、戴著透明面罩，親切跟粉絲合影，照片中她將長髮束起，露出整個臉蛋，不但小巧且氣色超好，看上去狀態不錯。

福原愛在賽場巧遇大陸網友，特地用中文打招呼，讓大陸網友嗨翻。(翻攝自小紅書)

而福原愛擔任職業桌球隊「琉球Asteeda」的非常務董事，也就是江宏傑先前效力的球隊，雖福原愛早前曾被日媒爆料，從國外回日本但沒有好好隔離，挨批不夠謹慎，但她不畏批評，仍持續為琉球Asteeda站台，2月初她赴沖繩那霸市出席開球儀式，雖然當天穿著整齊套裝，但特地換上球鞋跟男選手對打，竟還從對方手上殺球成功，足見國寶球技仍在。

見證了福原愛桌球技術寶刀未老，讓日本網友也稍微緩解對她的不諒解，撇開私情讚賞了她的球技，「揮拍的手腕很快速，好厲害」、「小愛好時尚，用不同的角度來推廣桌球運動」、「怎麼說還是桌球界的傳奇」，還有人說福原愛被前夫的所屬球隊找去，還能帶著笑容現身，「內心真強大，不愧是世界級」。