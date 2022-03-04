媒體報導，位於烏克蘭境內的歐洲最大核電札波羅熱（Zaporizhzhia）在遭到俄軍攻擊後冒出濃煙，周五香港股市應聲急跌，目前恆生指數大跌近500點或2.2%，報21971.03點，稍早前一度崩跌逾600點，報21856點，創下近兩年新低。國企股(H股)目前跌2.1%，為7729.31點。

烏克蘭外交部長Dmytro Kuleba在推特上表示俄軍向位於烏克蘭安赫德市（Enerhodar）的歐洲最大核電廠札波羅熱開火，他並表示這座核廠已經起火，「如果它爆炸，規模將比車諾比大10倍！」

恆生科技股指數暴跌3.5%，成份股跌多漲少。嗶哩嗶哩跌11%，跌幅最大，該公司去年全年虧損擴大1.25倍。金山軟件漲1.8%，表現最佳。此外，美團跌5.4%，京東跌7%，百度跌5.6%，阿里巴巴跌4.4%，網易跌5%。

早盤約185檔股票創下至少52周低或上市新低，包括阿里巴巴、美團、港交所、小米、舜宇、吉利、領展、新奧能源、九倉置業、中生製藥、阿里健康及瑞聲科技等12支藍籌股。

美國兩年期和10年期公債利差縮小至30個基點，創下2020年3月以來最平緩的殖利率曲線，銀行股首當其衝，渣打一度大跌7.3%，匯控跌近4%。