敦陽科(2480)2021年營收、獲利改寫歷史新高，目前在手訂單超過50億元，且電子業需求持續，法人預期，第一季營收將比去年同期成長，全年營收有望年增1成，續創新高。

敦陽科2021年營收65.8億元，年增18.7％，毛利率24％，全年稅後淨利6.38億元，年增28.2％，每股盈餘6元，預計配發5.62元。

2021年營收比重：諮詢與維修服務30％、網路產品21％、儲存設備14％、電腦軟體14％、工作站及伺服器主機14％、電腦週邊產品6％、個人電腦1％；以電子相關(含半導體)產業營收占比48％最多，去年營收成長幅度也最大，電信產業15％居次。

截至2021年12月底，存貨金額有19.9億元，未來可望陸續交貨，在手訂單則有54.7億元，其中將近7成預計今年完成認列，約3成在明年之後。

電子業客戶現今需求並未減少，今年有望將延續去年成長表現，法人估計，全年營收有望增加1成，毛利率持穩在去年水準。