莊凱勛（左）與郭書瑤體驗手做藍染。（衛視中文台提供）

莊凱勛（右）與郭書瑤大採草莓。（衛視中文台提供）

郭書瑤主持的旅遊實境節目《旅跑應援團》今（4日）播出與莊凱勛前進苗栗三義，2人大玩特玩造訪多個景點，過程中，郭書瑤意外發現莊凱勛搞笑的一面。2人體驗天然染料胭脂時，莊凱勛不僅現場「上妝」，舉手投足格外妖嬌，完全不計形象；愛好跑步的莊凱勛也陪著郭書瑤認真追進度，跑了4公里長，玩與跑都是格外認真。

郭書瑤說因為莊凱勛之前與她合作時飾演的是一位嚴格的教練，印象中的莊凱勛是個「超級認真」的人，常演出的角色不是殺人犯、就是偵查犯罪，沒想這次來上節目，看到莊凱勛滿滿的綜藝魂。例如2人騎乘可邊踩邊催油門行進的鐵道自行車時，還沒出發前擔任駕駛的郭書瑤很興奮的試催油門，一旁的莊凱勛竟幫忙配起猛催油門的音效。

2人在騎乘鐵道自行車時，還有個讓莊凱勛膽跳心驚的插曲。當郭書瑤問到如果前面騎太慢的話，莊凱勛開玩笑的用手勢做了往前的動作，讓郭書瑤開心的說：「很好，我最喜歡玩碰碰車了。」這下讓莊凱勛有點緊張的說：「我的生命操控在你手上，你不要......。」2人上路後，沿途景色美不勝收，讓郭書瑤很開心的一路向前，每次都快跟前車廂碰撞前才按下煞車，讓莊凱勛好奇問她有沒有駕照，沒想到郭書瑤竟回駕訓班教練建議她不要考，讓莊凱勛笑說「我完全認同教練說的話」。

還有前往探訪藍染用的植物時，當工作人員介紹古時做為胭脂水粉染料的胭脂樹，還現場捏碎果實，馬上就出現自然的紅橘色，莊凱勛馬上很妖嬌的把胭脂當口紅、眼影，連舉手投足之間都妖媚的不得了，讓郭書瑤笑翻直說：「可以不要這樣嗎？你是不是想要搶別人的角色。」

《旅跑應援團》每周五晚10點在衛視中文台播出，上周五播出大來賓鍾瑶，收視創播出新高，深受輕熟女的喜愛，35-39女性瞬間最高收視2.14，該集此年齡區間平均也高達0.93，自播出以來至今6集已經有245萬8千人（4歲以上不重複）收看。主持人郭書瑤在節目中特別寫未來信給自己，在這1年跳脫舒適圈，首接主持棒，學習很多也成長很多，更感謝所有來參加的來賓們在節目上無私的分享。