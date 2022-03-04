台電303無預警大停電，嘉義縣市F組停電戶數約9萬1000戶，台電嘉義區營業處表示，今天供電恢復正常，至於賠償措施由總公司擬定統一公告；嘉義市長黃敏惠表示，產業損失部分還在了解中，若有需要，市府會協助向台電求償。

黃敏惠表示，3日大停電，因為交通號誌失靈，嘉義市警消人員投入指揮交通，電梯受困搶救4件6人，非常辛勞，警員站在路上指揮交通，制服裝備不太亮，未來要加強員警配備。

黃敏惠表示，目前市府也在了解、統計製造業及其他行業受到大停電影響的損失，不預警的停電讓大家很困擾，尤其民眾反應最多的是很多電子設備、餐飲服務業所用的冷凍設備收相關設備受到很大影響，還有交通號誌，製造業仍在統計中。

黃敏惠表示，昨天市府也向台電反應無預警停電的問題，民眾若因大停電而造成大損失，或有需要市府協助向台電求償，市府會作為民眾的後盾。

嘉義市警一、二分局初步統計，3日大停電共有約390名員警投入指揮維護交通安全。市府警察局長王文澤說，黃市長關心員警裝備問題，是因為部分員警反光背心老舊，會調查相關裝備數量，汰舊換新。