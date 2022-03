持修領銜主演〈Ain’t Nobody !!!! Me But You〉MV。(EMI提供)

持修領銜主演〈Ain’t Nobody !!!! Me But You〉MV。(EMI提供)

持修難得領銜主演MV,在新歌〈Ain’t Nobody !!!! Me But You〉MV中化身從古埃及時代轉世而來的異次元王子,尋找命中注定的你or妳。這首持修的英文原創曲,INDIE電子曲風融合一點PBR&B,如詩般迷幻的音牆,隱約飄散的費洛蒙,宣告持修的進化;他說:「這首歌在形容有這麼一個人,對自己來說像4個驚嘆號,可以是愛、可以是恨,一個讓你感覺很複雜可是又必須是他的。」

MV概念來自持修很著迷的童話故事《青蛙王子》,當親到最心愛的人會變回王子,於是在MV中,「親吻」是一個很關鍵的動作,持修突破以往尺度,一連親了人類、貓咪、蜥蜴,甚至還有特殊黏土製成的史萊姆!持修形容「貓軟軟的、蜥蜴硬硬的、史萊姆黏黏的」。因工作滿檔嚴重睡眠不足的持修,拍MV那陣子嘴唇嚴重發炎,工作人員建議採用借位、但拍攝他仍堅持親自上陣,拍攝完畢後持修整個大過敏。

此外,持修的寶貝們、在社群上擁有超高人氣的假狗及假雞也在MV露臉客串,持修表示:「要成為我的員工,最重要是有一顆誠摯的心以及愛我。」他回憶讀小學時,曾成立「立可帶修理公司」,持修不只會修理立可帶還會教別人,一起去補習班發傳單,如今回想都覺得很可愛。