受到新冠疫情升溫、通貨膨脹大漲以及俄烏緊張情勢所影響，韓股4日走低，但勉強暫守2700關卡。目前，KOSPI在2714.26點，跌32.82點或1.19%。同時，韓元也走貶。

4日，韓國每日新確診者再創新高，正式突破26萬達26.6萬餘人。不過，當地包括咖啡廳與餐廳等12個公共場所，從5日開始的晚上打烊時間，可延後1小時至11點。至於6人群聚的數量上限規定，則維持現狀不變。

韓國2月CPI(消費者物價指數)為3.7%，徘徊在10年高點附近且連續11個月都高於當地央行的目標值2%。因此，韓國政府4日宣布，減收兩成燃料稅的政策再延長實施3個月。

大型股一片倒，三星電子跌1.65%，SK hynix跌2.71%，Naver跌1.54%，現代汽車跌1.69%。LG化學也跌3.76%。

美元兌韓元在1210價位附近，韓元貶5.4元。