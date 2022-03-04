It's the face for us 👌 pic.twitter.com/dxc473xtDN — Dallas Mavericks (@dallasmavs) March 4, 2022

儘管勇士4日迎來「浪花弟」克雷湯普生的傷癒復出，卻碰上獨行俠明星後衛東契奇交出41分、10籃板及9助攻的準大三元表現，獨行俠最後以122比113送勇士吞下3連敗，目前獨行俠搶到3連勝，更以38勝25敗戰績，續居東區第5位置。

好不容易迎來克雷湯普生復出的勇士，卻在首節遭東契奇無情砲轟，讓他單節轟進19分，也讓勇士很快處於兩位數以上落後，儘管普爾、柯瑞兩人還能提供三分火力，打完上半場，勇士仍以54比68落後，東契奇半場就摘24分、6籃板。

幸好克雷湯普生下半場手感回溫，用他的三分火力幫助勇士逐漸縮小分差，甚至打到最後6分26秒，勇士靠著穆迪三分球追成104比104平手，可是接下來丁維迪與東契奇接連取分，重新帶領獨行俠打到比賽還剩1分19秒仍領先5分。

芬利史密斯最後56.6秒切入上籃，擴大雙方分差到7分，威金斯搶投三分球沒進，接著鮑威爾籃下再放進兩分，儘管勇士趕緊喊出暫停，可惜場上勝負已經大勢已定，獨行俠最後一波進攻也提前放棄，雙方就以9分的差距宣告勝負結果。

獨行俠除了東契奇，芬利史密斯也有18分進帳，丁維迪替補貢獻17分、7助攻，布朗生與布洛克各有14分，鮑威爾13分、8籃板；勇士以普爾替補貢獻23分最高，卻在最後關頭毫無上場機會，柯瑞21分、9助攻，克雷湯普生投17中6，拿下16分，手感明顯還沒調回來。