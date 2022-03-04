3月3日全台無預警大停電，高雄工業區也無法倖免，廠商緊急恢復運作中，有612家廠家的大發工業區，就有廠商說，停電後每分每秒都在花錢，損失也是難以估計。針對高雄市長陳其邁說市府將協助業者向台電求償，但有廠商認為停電範圍太大，又分行業別、廠商規模大小間、停電時間不同，確實難以估算。

位在高雄大寮區的大發工業區，目前全區設廠家數為612家，主要廠商類別為基本金屬製造業、金屬製品製造業。大發工業區服務中心主任黃宇斌說，停電一天對工業區營運來說肯定有影響，廠商沒辦法正常生產就有影響，雖然昨日一停電後有陸續恢復供電，但中午過後仍有200多家停電，到晚上20時50分才全區復電。

主任黃宇斌說，損失不好估計，每個廠商營運成本不同，對供料期程影響都不好估算，廠商目前仍全力恢復運作，也還沒辦法估算損失金額。

就有廠商說，停電了但時間繼續走，薪水仍得照給，尤其是不確定何時復電對廠商來說真的損失是既定，想知道何時復電再去判斷將損失降最低。停機減少生產，等到電來才能繼續重新運作，重頭開始，一天就沒了，如果又要算員工加班費，機器重新運作，貨料的成本，老實說損失也是難以估計。

針對高雄市長陳其邁說市府將協助業者向台電求償，有廠商代表說，雖然有感受到市長對他們的關心，但每家廠商受損程度不同，該如何分案，也要分行業別、廠商規模大小間、停電時間不同和員工多寡都是問題，甚至影響到後續是否能如期交貨，也不是區區幾小時停電問題，像是食品廠冷凍庫沒電影響到品質不穩要報廢該如何估算。另外，停電也連帶影響供水問題，昨日不少廠商緊急調度水槽車，成本直接提高，確實難估算。