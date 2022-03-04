新北市在地深蹲協會公布新北市議會第三屆第六次定期會監督報告，本次定期會整體質詢率57％，較上次七成大幅降低。不過5名議員質詢率100％，光是土樹三鶯選區就佔3位，包括江怡臻、蘇泓欽與洪佳君，也顯示該選區競爭相當激烈，議員不得不拿出成績；另淡水、三芝、石門、八里選區的陳偉杰，與議會長青樹新莊選區黃林玲玲質詢率也是百分百。

在地深蹲協會表示，本次定期會開議期間，新北市仍處第二級疫情警戒，按理需大幅減少平時掃街、聚餐、聚會等活動，但本次定期會整體質詢率卻僅有 57％，2022 年上半年度的第 7 次定期會，即為本屆議員的期末測驗，期許議員們在爭取選民支持時，能夠端出令市民滿意、令對手心服的議會成績單。

本次質詢率百分百最多人上榜的選區為土樹三鶯選區，蘇泓欽表示，自己沒有在拚質詢率，主要是有太多東西要為鄉親爭取，才會每次都到，未來會持續為鄉親謀福利。

蘇泓欽坦言，土樹三鶯選區確實競爭相當激烈，他歡迎有心為地方建設的人選出來競爭，但也希望以政見與爭績一較高下，不要用政治口水。

江怡臻表示，土城樹林三峽鶯歌近年來有很多重要建設發展，議題非常多，面對面質詢是能監督與爭取的快速方法；加上自己身為媽媽，對於幼托、兒少議題更能感同身受，不少選民也會希望透過她督促市府推動相關政策，未來會持續努力為民眾發聲。

洪佳君表示，議會殿堂質詢是無法請人代打，因此堅持每次都到，但他強調，除了質詢，議員工作還有很多，包括會勘、開會、協調與選服都要做，時間管理分配非常重要。

陳偉杰表示，每位議員的強項不同，有些人很會問政，有些人注重與選民的互動，像他就是著重提案、為選民發聲，因此定期會都一定會到場質詢。

黃林玲玲指出，無論其他議員的出席率如何，她還是每次都會到場質詢，「反正只要有會議我就一定會去」，針對這次其他議員的質詢率退步，她也呼籲市政是要共同努力、討論，無論有沒有人監督、統計出席，該做的事還是要踏實做好。