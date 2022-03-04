受到環境風場為偏東南風，西半部地區位於背風面，水平及垂直擴散條件差影響，且持續受境外污染物移入，空氣品質多為橘色提醒至紅色警示等級，其中中部、雲嘉南空品區及金門為「紅色警示」等級，環保署表示，目前協和火力、台中火力發電、麥寮、興達等火力發電廠持續降載減排中，也跟各縣市政府聯繫，包括加強查核大型汙染源、營建工程等。

環保署表示，依造監測資料指出今天環境風場為偏東南風，西半部地區位於背風面，風速較弱且混合層高度較低，水平及垂直擴散條件差，且仍受境外污染影響；氣象局提醒清晨西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

環保署說，今天環境風場為東南風，竹苗以南地區污染物仍易累積；明天東北季風稍增強，6日至8日受大陸冷氣團影響，竹苗以北空品區擴散條件好轉，中部以南空品區仍易有污染物累積。

依環保署昨天公告的「空氣品質嚴重惡化警告發布及緊急防制辦法」指出，只有當全國供電裕度達280萬瓩以上，且備轉容量率在10％以上時，燃煤機組應透過降載減排，環保署空保處處長蔡孟裕說，各主要燃煤發電廠從3月1日起便持續減排至今，雖然目前中央尚未成立指揮中心，但也跟各縣市政府密切聯繫，包括加強查核大型汙染源、營建工程等措施。