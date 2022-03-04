一名有多項竊盜前科的呂姓慣竊，2021年7月發現台北市北區發現一處公寓大門沒關，見機不可失立刻闖進屋內行竊，進屋後見到一名女子熟睡，竟強行硬上還逼口交，事後女子驚醒，呂男驚見對方竟然是「阿婆」，卻精蟲上腦繼續逞慾，警方事後逮捕呂男送辦，法院依照竊盜、強制性交等罪，判處應執行8年徒，並賠償被害女子80萬元。

根據判決書記載，呂姓慣竊在2021年7月27日上午9時許，行經北市北區某處公寓，見一處公寓大門沒關，於是潛入屋內行竊。呂嫌見一名女子在房內熟睡，先翻找財物及手機等物品。

未料行竊完後，又侵入到房間內，直接壓在女子身上強摸胸部、下體，被害女子驚醒後，呂男為了防止她喊叫引人注意，竟然直接拿枕頭摀住女方口鼻，還掐著女方壓在床上，但這時才驚覺對方竟然是一名「阿婆」。

但呂嫌卻仍不停手，要脅阿婆脫衣，接著進行性侵，但是卻始終無法勃起，只好硬逼阿婆口交，阿婆最後苦苦哀求，佯稱朋友已經快要到家，這時呂男才迅速穿一離開。

女子事後報案，警方根據監視器影像及微物跡證，查出呂嫌身分後將其逮捕到案，法官審酌，呂男年值青壯，竟不思正途侵入住宅方式對素不相識女子竊盜、強制性交等犯行，嚴重破壞社會秩序安寧，加上被害女子案發時為「高齡」，呂男竟以強暴方式強制性交，判處有期徒刑7年8月，並賠償被害人80萬元，仍可上訴。