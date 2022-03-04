51歲台語歌后張秀卿2014年嫁給小她12歲的「加水站王子」王國贊，婚後定居台南，為圓生子夢想，她不僅打排卵針變胖，手肘、屁股、肚子，全身幾乎能打的地方都打遍，還嘗試偏方「生吃青蛙」，可惜多年過去無好消息傳出，張秀卿最近上節目鬆口宣布已經放棄生子，更直言：「停經了」。

張秀卿早年有過一段婚姻，和台語歌手林宏銘有過5年婚姻，育有1女林莉，但兩人2007年離婚，2014年張秀卿梅開二度，和小12歲的王國贊姊弟戀開花結果，兩人當時在台南舉行盛大婚宴，昔開214桌，正式成為台南媳婦，而王國贊也被起底是白手起家的生意人，靠成立加水站累積不少財富，身家約有2億。

張秀卿宣布停經放棄生子夢。（圖／中時資料照片）

張秀卿出道以來體重一直起起落落，先前她為了不要被看起來老丈夫太多，還為愛減重12公斤，近年又因為拚生子打排卵針變胖，身上能打的地方幾乎都打過，有次她請老公幫忙打針，沒想到王國贊看了太不忍心，遲遲無法下手，某次張秀卿在醫院檢查，得知還是沒有「做人成功」，令她不顧藝人身分當眾嚎啕大哭，令人心疼，也坦言「不知道自己還有沒有勇氣」。

張秀卿近日受訪，透露已對生子願望看淡，一切隨緣，據《ETtoday星光雲》報導，最近她上節目《姊妹靚起來》更在鏡頭前宣布：「張秀卿停經啦！不要再給生子祕方了！」並分享身體老化的反應，回憶過去年輕體力好時可以一天趕9場工作，結束後凌晨12點還能跟朋友約夜唱，但40歲之後體力就明顯下滑，過去的「豐功偉業」也成為往事，直說「青春就像溜滑梯」。