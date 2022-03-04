陸股4日早盤收跌。滬指跌0.66％，深指跌0.94％。

上證指數開盤跌21點後，最多跌37點，低見3443點，早盤收報3458點，跌22點或0.66％，成交人民幣（下同）2642.07億元。

深指低開後，最多跌140點，低見13061點，早盤收報13077點，挫124點或0.94％，成交3477.59億元。

滬深300指數報4509點，跌42點或0.92％；創業板指數報2760點，跌31點或1.12％。

各類股普遍下跌，石油股跌逾4％；水泥股跌逾1％；有色金屬股偏弱。

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