商業發展研究院長期追蹤國內商業服務業的景氣變動，4日公布2022年的第一次研究數據，「商業服務業景氣循環同行指標綜合指數」（Coincidental Cyclical Composite Index for Service Industry，CCCIS）於2022年1月續降為-0.6412個標準差，預測到2022年7月將持續降為-0.8050個標準差。

商研院CDRI指出，2021年第4季商業服務業景氣循環同行指標綜合指數顯示持續下降，上一期提出「會在2021年10月觸底」的預測，實際上並沒有發生，且下降進一步延續到2022年1月。

商業發展研究院董事長許添財表示，台灣長期相對積弱的內需市場，在這波跨世紀全球新冠病毒變種疫情肆虐、地緣政治衝突與極端氣候等諸多外生（exogenous）因素衝擊下，雖有世界獨強的製造業生產與外銷成長，以及持高的整體經濟成長率，仍然欲振乏力。民間消費不振，「商業服務業更首當其衝！」

商研院CDRI並提醒，2021年的景氣復甦出現不同部門與產業間的分歧，就部門別與產業別交叉檢視，發現民間企業投資生產製造與出口偏旺，而民間的產品與服務消費極其低迷，形成外熱內冷，嚴重不均衡。服務業成長貢獻度2021年相對低落，四個季度分別僅為3.94％，2.52％，-0.42％與1.56％，遠低於製造業成長貢獻度、和總體經濟成長率的幅度。