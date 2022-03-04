民視《綜藝新時代》今播出浩角翔起、籃籃、夏語心日前到新民高中體驗柔道，該校是台灣之光楊勇緯的母校，邀請培育楊成為金牌國手的幕後推手教練林士玄，自認教導學生很「溫柔」，沒想到同學吐槽揣摩他平時對待男、女同學的差別待遇，讓林教練當場掉漆。教練表示柔道的基礎就是被摔，需要懂得被摔才不容易受傷。

在職人教學「護身倒法」時，浩子知道阿翔學過，建議教練先由他做示範，沒想到教練二話不說就把阿翔抓起來三連摔，起身之後就想詢問教練的名字，大家以為他要尋仇，沒想到阿翔逗趣解釋：「一日為師，終身為父，記名字是要放在心裡尊敬，容我叫他一聲爸爸。」

後面來到「寢技」的部分，阿翔逮到機會反整浩子，讓他去體會被壓制的人是甚麼感受，沒想到詢問被壓制的浩子後，他竟痛苦到說不出話來，甚至無法呼吸，連鼻涕、眼淚都噴出來，浩子語帶委屈說：「我好像看到人生跑馬燈。」

來到最後實際對戰時，浩翔上場來真的，氣氛瞬間變的肅殺，對打中發現浩子臉色逐漸現白，令人替他捏把冷汗，最後浩子一個美技飛踢阿翔，以為拿下冠軍高舉右手歡呼，教練卻跳出來制止：「這樣太危險，看得心驚驚，其實他不是要浩翔對打啦！」結果浩子問他為什麼不早點阻止？教練撒了小謊說要去換衣服，超有綜藝哏的教練讓2人又好氣又好笑。