今(4日)為福德正神土地公誕辰紀念日(農曆2月初2)，而千萬別小看今天的節日，土地公生有一說法為「龍抬頭」，而土地公又代表地方的財神，意為這天把握祭拜時機、掌握祭拜訣竅，人人都有機會獲得致富密碼，民俗專家楊登嵙也不藏私，大方分享土地公誕辰祭拜的訣竅給大家，趕緊跟著我們一起看看有哪些眉角吧！

拜的正確，致富密碼就站在你身邊 (示意圖/達志影像)

俗話說「二月二，龍抬頭，大倉滿，小倉流」、「二月二，龍抬頭，金子銀子滿地流」等可見土地公誕辰，就是大家補足財庫的好日子，楊登嵙也傳授如何把握今日「發財」的小秘方，首先要準備12枚硬幣，最好是金色50元硬幣，在拜拜時當作「錢母」，自備容器裝土地公廟裡的水。若是在家中拜拜則使用家中的水，將12枚硬幣與該水一同煮沸，取出後晾乾就變成「錢母」，放在家裡或公司財位或聚寶盆內，或帶在身上轉運、旺財運。

記得準備12個50元硬幣當錢母喔 (示意圖/達志影像)

而在祭拜方面，則須注意土地公因年紀大，牙齒不好，所以喜歡吃軟的東西，拜麻糬象徵黏錢；糕點（業績高升），另外，土地公喜歡吃甜食，建議祭拜發糕、年糕、小糕點等；帶殼花生代表「剝殼開運」。而水果部分，可以諧音「招你來早旺」祭拜香蕉、李子、梨、棗子、鳳梨等，並準備好壽金、刈金、福金，同時也因土地公年歲已大，下午應有午睡習慣，建議在早上參拜為妙。

最後在祭拜土地公時，切記要報上自己的生辰、姓名及住址，這樣你心裡想的心願，土地公才找得到人幫你完成，趕快將以上眉角筆記下來，向土地公爺爺獻上你最高的誠意吧！