台北地院今開庭審理無黨籍立委趙正宇涉嫌財產來源不明罪及逃漏稅違反違反《稅捐稽徵法》部分，由於趙有170萬元財產交代不清，住處也被搜出920萬現金，法官特地了解趙的收入來源，以及為何家中存放如此鉅額現金？趙正宇供稱自己收入單純，上述現金便是土地佣金，會放在家中是因若前往銀行存入大量現金，屆時被銀行防洗錢機制追問，自己的公眾人物身分恐會造成困擾。

趙正宇表示，自己和妻子的財產來源單純，就是立委和妻子在他國會辦公室擔任助理的兩人薪資收入、上述2018年的土地佣金、同年投資房地產收入170萬和房租每月8.5萬元。

至於桃園八德家中保險櫃被檢調搜出的920萬現金，就是先前的仲介土地買賣的佣金收入，若突然持大量現金存入銀行帳戶，若遇上銀行依現行《洗錢防制法》規定追問金錢來源，由於他是公眾人物，這樣到時候會很麻煩，既然不知道放在哪好，就先放在家裡。