民進黨稱停電不等於缺電　柯文哲酸：沒錢用也不是缺錢

303全台大停電，對於民進黨說「停電不等於缺電」，台北市長柯文哲今酸回，「停工也不等於缺工，沒錢用也不是缺錢」。

經濟部長王美花向行政院長蘇貞昌昨自請處分，台電公司董事長楊偉甫、總經理鍾炳利請辭。柯文哲今天出席2022台北玫瑰展「玫好製造所」開幕記者會時，被問及蘇貞昌將祭出最嚴厲處分，他回稱「今天是來看玫瑰花的」。

媒體詢問，民進黨稱「停電不等於缺電」時，他則忍不住酸說，「停工也不等於缺工，沒錢用也不是缺錢」。

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