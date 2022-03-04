烏俄大戰持續交火，歐美各國持續加重力道制裁俄羅斯，先前護國神山台積電(2330)就宣佈將禁止出口俄國斯，據悉，聯發科(2454)近日也發信給客戶、合作夥伴，禁止含有其旗下晶片的裝置出口至俄羅斯，聯發科表示，公司一向恪遵所有適用的法律規範及新的出口管制規定。隨著高通、聯發科、蘋果紛紛出手下，俄羅斯智慧型手機市場恐鬧缺糧。

繼台積電出手後，據悉，聯發科也發信給客戶以及合作夥伴，禁止含有旗下晶片的裝置出口至俄羅斯。聯發科表示，公司一向恪遵所有適用的法律規範及新的出口管制規定。

目前俄羅斯主要手機仍以非蘋陣營為主，且以大陸品牌為大宗，也就是聯發科與聯發科合作關係密切的OPPO、小米、realme等，一旦聯發科禁止含有旗下晶片的裝置出口至俄羅斯，加上目前美國的高通、蘋果也已經抵制俄羅斯，俄羅斯的通訊市場可說是受到嚴重衝擊。

以俄羅斯手機市場占比來看，小米市占率31.2%最高，其次為三星的29.8%，蘋果排名第三、市占率14.5%，OPPO子品牌realme、市占率4.6%，小米子品牌POCO、市占率為3.8%。

只是就大陸品牌智慧型手機來看，由於大陸手機市場具有強大的人口紅利優勢，故減少出貨俄羅斯對於整體營運表現影響有限，換言之，對於聯發科的影響也相對有限。

另外，俄羅斯通訊市場並非全球前段班，截至去年底，俄羅斯的5G通訊標準技術仍未出爐，因此，儘管銷售主打5G智慧機，但仍走4G網路，也就是說，俄羅斯的手機市場應該仍是以4G為主，對於不論是聯發科還是高通今年搶攻的5G大餅，更可說是沒有影響。