俄羅斯入侵烏克蘭，台北市長柯文哲捐款10萬元挺烏國，新北市長侯友宜今（4日）表示，已經捐出1月所得，相信不是錢的問題，更重要是一個態度的問題，齊心齊力守護中華民國，這才是應盡的責任。

侯友宜表示，其實前一段時間已經說過了，面對烏克蘭我們要用人道主義，不管是出錢甚至物資，都要全力的去幫助他，所以在前一段時間我已經捐1月所得，相信不是錢的問題，更重要是一個態度的問題，只要態度對了，我們大家齊心齊力守護中華民國，這才是應盡的責任。