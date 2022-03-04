柯文哲捐10萬挺烏克蘭 侯友宜：齊心齊力守護中華民國 12:202022/03/04 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（4日）表示，已經捐出1月所得，相信不是錢的問題，更重要是一個態度的問題，齊心齊力守護中華民國，這才是應盡的責任。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯入侵烏克蘭，台北市長柯文哲捐款10萬元挺烏國，新北市長侯友宜今（4日）表示，已經捐出1月所得，相信不是錢的問題，更重要是一個態度的問題，齊心齊力守護中華民國，這才是應盡的責任。 侯友宜表示，其實前一段時間已經說過了，面對烏克蘭我們要用人道主義，不管是出錢甚至物資，都要全力的去幫助他，所以在前一段時間我已經捐1月所得，相信不是錢的問題，更重要是一個態度的問題，只要態度對了，我們大家齊心齊力守護中華民國，這才是應盡的責任。 南庄慈善藥師捐千斤食米 暖心守護原民長輩 蔡英文保證絕不缺電 藍委：不到72小時就打臉 #柯文哲 #侯友宜 #齊力 #守護 #中華民國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 改變政策模糊 蓬佩奧籲美國外交承認中華民國台灣 11:172022/03/04 政治 烏克蘭問題緊急辯論 陸代表：UN介入只會激化矛盾 09:242022/03/04 國際 富邦壽營造永續未來 從護溪做起 04:102022/03/04 產業特刊 王美花賭雞排不缺電 柯P舉手要領、侯友宜酸放冰箱應該壞了 16:002022/03/03 政治 國防部首度公開雄昇飛彈 邱國正：對台澎防衛作戰有利的都會盡力研發 10:422022/03/04 政治 台電承諾「明天供電不會有問題」 大停電補償方案最高9折 20:472022/03/03 財經 全台大停電 柯文哲：缺電問題大家心裡有數 12:282022/03/03 政治 投保中心延長受理松崗內線案 04:102022/03/03 全球財經 頻繁停電衝擊經濟 林伯豐：政府要解決問題不是解釋 16:522022/03/03 財經 3／3全台大停電 盧秀燕喊話中央：思考能源政策 11:112022/03/04 政治 品觀點｜電力到底夠不夠 雙北要中央說清楚 15:532022/03/03 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。