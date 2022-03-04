大陸澎湃新聞報導，中國鐵路上海局集團4日透露，今年長江三角洲鐵路建設投資保持高位運行，目前下達投資計畫686億元（人民幣，下同），將繼續發揮有效投資關鍵作用，支撐大陸國家重大戰略實施，補齊基礎設施領域弱項，保障勞動力穩定就業，擴大國內有效需求，發揮鐵路行業在「六穩」「六保」中的基礎性作用。

報導稱，2022年，長三角鐵路計畫開通湖杭鐵路，有序推進南沿江城際鐵路、滬蘇湖鐵路、杭溫鐵路等17個專案工程建設，確保滬渝蓉高鐵上海至南京至合肥段、滬渝蓉高鐵合肥至武漢段、通蘇嘉甬、合肥至宿遷鐵路、寧蕪擴能改造等5個項目，年內開工建設，扎實做好合肥至宿遷高鐵宿遷至泗縣段、浦東鐵路擴能改造、北侖支線擴能3個專案前期工作，力爭年內具備開工建設條件。

據悉，2021年長三角鐵路完成基建投資901.9億元，連續6年居大陸全國鐵路首位，年內投產新線里程585.2公里，開展滬蘇湖、南沿江鐵路等12個項目工藝試驗155項，解決了一系列工藝工法難題。徐連高鐵和京港高鐵安九段的開通運營，進一步完善了「八縱八橫」高速鐵路網，對促進區域經濟社會發展、助力長江經濟帶發展戰略實施，具有十分重要的意義。截至2021年底，長三角鐵路營業里程達1萬3374.3公里，其中高鐵里程6329公里、位居全路第一。

鐵路作為國家關鍵性基礎設施，具有投資量大、建設項目施工周期長，用工規模大，產業鏈條長、促進社會經濟發展作用明顯等特點，被認為是拉動經濟增長的「火車頭」。目前，長三角鐵路在建工程項目已全面復工復產，穩投資效果逐步顯現，產業鏈帶動作用明顯，用工保就業成效突出。據測算，近年來長三角鐵路建設每年約在上海、江蘇、浙江、安徽三省一市提供超過10萬個就業機會，同時還拉動了建築材料、施工機械和基本能源等需求，提高了上下游產業的就業水準。

以即將聯調聯試的湖杭鐵路為例，建設投資約370.27億元，開工以來累計創造3萬餘就業機會。建成通車後，將進一步完善長三角城際鐵路網，加速實現浙江省1小時交通圈。