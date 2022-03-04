烏俄開戰，推升國際銅及鎳價等原物料行情全面走揚，華新2月底反映鎳價創11年新高，3月全面調漲不銹鋼內外銷報價，3日全台大停電，華新年底前供應離岸風機塔內電線電纜給風機大廠丹麥Vestas，被視具離岸風電題材，4日以平盤29.85元開出，市場買盤敲進，股價上漲，最高達30.95元，創2021年5月12日以來新高。

華新2020年與三菱重工維特斯簽採購合作意向書，年底前供應彰芳二期和西島、中能風場總計三個風場離岸風機塔內線纜。三菱重工將三菱重工維特斯股份賣給丹麥Vestas，不影響雙方合約。華新預估，離岸風電線纜占華新整體線纜營收比重還不到1％。

華新以烏俄衝突升高，帶動國際鎳價飆近11年新高為由，2月底宣布調漲3月不銹鋼盤價，內銷每公噸調漲新台幣1500～10000元，外銷每公噸調漲50～400美元。

華新去年線纜、不銹鋼及資源三大事業價量齊揚，美國太陽能及轉投資獲利挹注，去年稅後淨利146.43億元，EPS達4.27元新高。今年國際經濟局勢變動導致供應鏈不穩定，隨著國際鎳價上漲，華新對今年不銹鋼及資源兩事業獲利，審慎樂觀。