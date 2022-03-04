票券平台Klook在疫情中雖然受到消費者未能出國旅遊而受到正面影響，但仍積極帶來了各式不一樣的國內旅遊、活動等票券，近日更為品牌及APP進行大改版，發表全新的品牌Logo與UI使用介面，更帶來了全新的多重體驗，像是「Stay+」提供打包的住宿商品和旅遊體驗，讓消費者能夠以超值的價格購買住宿方案，並選擇加購景點、在地導覽或飯店其他服務。
另外Klook也整合亞太區最大的租車網，更帶來了Klook Pass，為Klook獨家all-in-one數位通票，將各式活動和體驗組合，再透過與眾安科技（ZA Tech）的結盟，為第一個向亞太區多個市場推出全方位旅遊相關保險的旅遊平台，同時還有全新的「Flickket」支援商家加速數位轉型，為新世代的旅客需求提前做準備，像「Flickket」就能輕鬆採用「Express Go！」無接觸離線結帳功能，更能協助商家拓展入境旅遊商機，透過Klook與Google觀光景點（Google Things-to-Do）和Grab的整合，使用者即能在地圖上輕鬆預定商家服務。
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