蘇永康睽違10年即將來台舉辦演唱會。（D-SHOW Taiwan提供）

蘇永康暌違10年將於6月25日在台北國際會議中心舉辦演唱會，擁有溫和渾厚聲線的他，唱紅〈男人不該讓女人流淚〉、〈愛一個人好難〉等金曲，蘇永康表示很想念台灣的歌迷，由於疫情影響，大型演唱會已停頓很長時間，對於這次選擇在台北舉辦演唱會，他開心表示：「我認為是一種緣份，十分喜歡這個場地，它的音效在表演者與觀眾都十分之優秀。」因此特別期待這次演出。

蘇永康出道之後，一直活躍於音樂、電視、電影等不同領域，他在音樂上的成就最為突出，除了有靚聲王的美譽外，更曾經在Channel V《華語榜中榜》、香港十大中文金典、叱咤樂壇流行榜頒獎典禮、十大勁歌金曲頒獎典禮等，獲得多個獎項。演唱會主辦單位表示，由於香港目前疫情嚴重，因此演唱會的宣傳影片還沒辦法拍攝，蘇永康預計5月底來台進行隔離，出關後立即投入彩排、演唱會開唱，至於蘇永康的家人屆時是否隨行？主辦單位表示要視疫情後續，「晚一些的當地與台灣疫情狀況再做安排處理」。門票將於3月19日在ticket plus開賣。