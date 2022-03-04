台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收28.099元，貶3.8分，成交金額7.45億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為28.11元，早盤最高28.07元、最低28.121元。1110304

新台幣午盤貶3分 暫收28.05元
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