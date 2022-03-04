新台幣午盤貶3.8分 暫收28.099元 12:252022/03/04 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收28.099元，貶3.8分，成交金額7.45億美元。 新台幣兌美元今天開盤價為28.11元，早盤最高28.07元、最低28.121元。1110304 新台幣午盤貶3分 暫收28.05元 儒鴻2021每股賺18.77元 擬配現金股利12元 #28 #8分 #暫收 #99元 #新台幣兌美元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 獨角獸誕生 玩美移動Q3赴美掛牌 04:102022/03/04 產業．科技 2月財新中國服務業PMI 近半年新低 04:102022/03/04 焦點新聞 聚陽2月營收嗆辣 外資：市場擔憂過分誇大 19:092022/03/03 財經 公鹿超狂甩尾 1分滅火 04:102022/03/04 運動天地 美國特使團、蓬佩奧訪台 蔡正元：不代表美國不會「棄台」 16:052022/03/03 政治 2月台灣NMI續跌 旅遊、百貨業心懷邊境開放大希望 11:212022/03/04 財經 《電子零件》群電去年營運寫8高 每股賺7.22元、擬配息5.2元 13:582022/03/03 財經 驚喜！2月台灣PMI走升至58.8 10:442022/03/04 財經 《金融》美元商品搶手 外幣保單去年熱賣逾6千億元 08:012022/03/02 財經 全台大停電 陳水扁：經濟部長應請辭下台非自請處分 21:352022/03/03 政治 台電承諾「明天供電不會有問題」 大停電補償方案最高9折 20:472022/03/03 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。