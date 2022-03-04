彰化市第二停車場招商BOT，中友得標後要打造地下4層、地上14層建築採鋼構，複合商城。（吳敏菁攝）

中友百貨插旗彰化投資25億，拚2025年開幕。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化沒有百貨公司要被打破了，中友百貨總經理劉嘉誠3日在中友百貨30周年慶公開表示，看好彰化的消費實力，中友首度插旗彰化打造百貨商場案，近期將完成簽約，預計2025年開幕營運，縣府4日也證實，縣長王惠美已經簽准，近日將和彰化市公所一起與業者舉辦簽約儀式，告訴大家這個好消息。

「中友百貨進駐彰化」的彰化市公所宣傳看板在年後已經掛滿彰化的街頭，彰化市第二停車場BOT案公告招商，去年8月甄審結果出爐，彰化市公所已釋出了消息，最優申請人由友聯國際公司得標，即中友百貨公司集團得標，當初規定最小投資金額9.5億元，中友卻以高出近3倍價格，計畫投資25億元，還發下豪語，地下4層、地上14層建築採鋼構，彰化市第1座複合商城將能很快與鄉親見面了。

這個BOT案招商案推動好幾年了，從2018年彰化市公所和縣府攜手簽訂合作備忘錄，歷經2次變更都市計畫、中央審核等多重關卡，去年才正式上網招商。彰化市長林世賢表示，爭取變更使用項目，容許樓地板免基可由原來1／3提升至1／2，起碼可蓋上10層樓以上，大幅增加業者投資誘因及意願。好消息釋出，市民多少都有點觀望心態，會不會又是狼來了，這次業者親口對外說明，營業面積約3萬坪的中友彰化店，預計3月底前完成簽約，今年動工興建。

彰縣府表示，複合商業百貨包含餐飲、電影城，還有文創休憩的閱讀空間、健康休閒的健身中心，間停車空間汽車格增加到680部、機車1508部。

彰化市長林世賢表示，百貨公司提供市民逛街消費、娛樂和文藝空間，且第二停車場目前停車場只有180個停車位，立體化後來容量增加3倍之多，可紓解彰基、南瑤宮、曉陽商圈及大埔商圈停車位不足的問題，還將創造10米淨深的市民廣場，串連成功公園、形成連動開放空間，成為市民休憩地點。