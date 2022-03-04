台南市長黃偉哲在土地公慶典上分送紅龜稞給民眾。（程炳璋攝）

台南市客委會成立1年多，強化客家族群與在地互動，4日正逢土地公誕辰，選在中西區六合境大埔福德祠，首次舉辦客家土地公慶典，台南市長黃偉哲參與客語祭拜，妙回「不是來祈求補財庫，而是補市庫」。

台南市約有11萬客家人，多半是從其他地方遷居於此，對客家人來說，並無媽祖信仰，卻對土地公相當虔誠，客語稱為「伯公」，被在地人沿用，台語稱「伯公仔」。

台南市客委會主委古秀妃表示，「伯公」廟在台灣已相當普遍，在客家人信仰中地位崇高，等於是台灣人的媽祖，每年土地公誕辰是客家重要習俗，台南市首舉辦客家信仰慶典，擴大呈現客家信仰儀式，推薦給市民互動。

母親也是客家人的黃偉哲，4日與在地民代一起參加六合境大埔福德祠的伯公生日慶典，當地大埔街即是客家街道名稱，黃偉哲依照客家禮俗祭拜，再依客家信仰禮儀分送紅龜稞給周遭市民鄉親。

黃偉哲表示，土地公雖是華人共同信仰，對客家人特別重要，台南市徵得廟方的合作，首次用客家方式來祭拜土地公。藉著客家與台灣共同信仰文化交流，帶動兩族群的宗教與文化傳承，是這次祭典的主要目的。

他並妙回，這次祭祀非求補財庫，公務員財庫就是薪水，比較重要是補市庫。