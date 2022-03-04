經濟部長王美花曾揚言缺電就請吃雞排，3日全台再度傳出大停電，對此，新北市長侯友宜今（4日）出席市政行程表示，人民需要的是電，不需要的是雞排。
行政院長蘇貞昌今（4日）率經濟部長王美花赴立法院進行施政報告，國民黨立委湧上前拿出「美花牌跳電雞排」的道具，要求王美花必須下台。
侯友宜表示，人民需要的是電，不需要的是雞排，買了太多的食物沒地方放，缺電造成損害也是沒有意義的，最重要該負責任的政府就要很清楚的去解決這個問題，而且不能一而再再而三的發生，這才是人民關心的。
經濟部長王美花曾揚言缺電就請吃雞排，3日全台再度傳出大停電，對此，新北市長侯友宜今（4日）出席市政行程表示，人民需要的是電，不需要的是雞排。
行政院長蘇貞昌今（4日）率經濟部長王美花赴立法院進行施政報告，國民黨立委湧上前拿出「美花牌跳電雞排」的道具，要求王美花必須下台。
侯友宜表示，人民需要的是電，不需要的是雞排，買了太多的食物沒地方放，缺電造成損害也是沒有意義的，最重要該負責任的政府就要很清楚的去解決這個問題，而且不能一而再再而三的發生，這才是人民關心的。
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