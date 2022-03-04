俄軍猛烈開火，導致歐洲最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠起火。

歐洲最大核能發電廠札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠4日凌晨在俄軍猛烈開火下起火，最新消息是，起火點位在主要核反應堆外圍的一座訓練大樓，不過並未影響到必要設施，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）向歐洲盟友呼籲「覺醒」，否則核電廠進一步爆炸的話，「歐洲會完蛋」，「所有人也都會完蛋。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭緊急災害應變中心（State Emergency Service of Ukraine）發布聲明指出，核電廠起火點位在主要核反應堆外的一座訓練大樓，災害應變中心已在當地時間清晨5時20分做出回應。

另外半島電視台報導，聯合國國際原子能總署（IAEA）發布推文，指出烏克蘭表示，核電廠起火並未影響「必要設施」。

美國能源部長葛蘭何（Jennifer Granholm）也發布推文，表示和烏克蘭能源部長通過電話，指出札波羅熱核電廠受到堅固的結構保護，「核反應爐正在安全地關閉」，設施附近的輻射值也沒有上升。

英國《衛報》（Guardian）報導，烏克蘭總統澤倫斯基在起火事故後公開談話影片，向歐洲盟友喊話：「歐洲現在必須覺醒，歐洲最大核電廠失火了，目前俄羅斯坦克正在砲擊核設施，是有熱感應的戰車，所以他們知道他們在打哪裡。」

「如果發生爆炸，我們所有人都完蛋了，歐洲就完了。只有歐洲立即採取行動，才能阻擋俄軍，並且避免核電廠的災難造成歐洲死亡。」