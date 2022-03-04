疫情打亂旅遊市場，涵碧樓董事長賴正鎰說，國人現階段仍以國內旅遊為主，尤其是人少空曠的頂級度假酒店所推出的體驗式深度旅遊最受歡迎，像是日月潭涵碧樓的六感之美與適時服務，近年訴求慢活養生健康與周邊在地食材，並結合生活體驗課程，所以這兩年來始終維持一房難求的情況，也讓每晚房價站穩1.8萬元。

涵碧樓這兩年來遊客搶訂房，回客率也從以往的40％提升到53％，F.I.T個別旅遊(散客)比例佔8成以上，其中一年回住兩次或三次，平均住房天數從1.6天拉長為3.5天，去年房價仍維持在1.8萬元，很多台北客喜愛到涵碧樓住半個月或一個月，他們不喜歡人多，涵碧樓房間數只有96間，不用怕所到之處人擠人，在涵碧樓「看不到不喜歡看的人，聽不到不喜歡聽的聲音」。

涵碧樓開幕20年來以養生度假為主要訴求，近來為高端客人量身打造的養生套餐與正宗印度瑜珈課程，帶客人到日月潭秘境賞楓，賞櫻，採茶與品茗，漫步或騎單車環湖，提供客人高品質的深度旅遊，全新生活體驗，讓客人完全沉浸在日月潭的湖光山色與自然美景中。

涵碧樓已導入數位轉型，以AI及大數據分析，提前預測客人下回可能入住日期或住房需求喜好，並培養新的高端客層。比如電腦紀錄客人入住需求與館內消費足跡，點過什麼菜色，SPA按摩是否有指定哪位芳療師，按摩需求與注意事項或在精品館買甚麼商品，這些大數據分析就成為第一線服務人員面對客戶時的「最佳智庫」，讓服務更具溫度，提高回客率。

賴正鎰表示，從疫情現況來看全球旅遊，預估2024年才可能回到疫前盛況，且現階段多數國人考量回國後仍要隔離，對出國旅遊仍會觀望一陣子，他預估最快也要等到明年元月才能放心出國。

疫情後旅館飯店餐廳、百貨禮品業，旅行業，遊覽車等觀光相關服務業，這兩年來大受影響，甚至退場或轉賣，多數是慘澹經營，苦撐至今，只有日月潭、宜蘭與花蓮風景區等5、6家觀光旅館的平均房價仍可維持在萬元以上。