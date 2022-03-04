全台大停電讓國人生活秩序大亂，行政院長蘇貞昌（圖）4日在立院表示，台電理應有最專業人材、最嚴謹的操作程序，日前發生初步判定是人為操作疏失不當，讓全國用戶受到很大的影響，要對因此受到不便的業者與民眾，表示最深的歉意。（張鎧乙攝）

全台再次大停電 蘇貞昌致歉：加速三接外推

行政院長蘇貞昌今赴立法院進行施政報告，針對昨日全台大停電，蘇貞昌再度向國人表達深致歉意，蘇貞昌表示，初步調查事故因興達電廠歲修期間，開關場出現人為疏失，經台電同仁全力搶修，昨晚全部復電，他已要求嚴查，經濟部於三天內提出書面報告，相關人員究責部分，待調查報告後處理，絕不護短。

蘇貞昌今進行施政報告前，首先針對昨天全台大停電進行報告，蘇貞昌表示，昨天電力事故造成國人生活不便與困擾，在此向受影響國人同胞深致歉意，昨天第一時間已指示沈副院長、經濟部長王美花趕赴台電調度。

初步調查事故原因，因興達電廠歲修期間，開關場出現人為疏失，經過台電同仁全力搶修，昨天中午恢復供電七成，昨晚9時35分全部復電，他已要求嚴查事故原因，相關究責待調查報告後處理，絕不護短。

蘇貞昌說，昨天備轉容量率達24％，整體電量足夠，因興達電廠事故導致全台電力系統受影響，凸顯國內長年電網韌性不足問題，政府會加速進行系統改善，特別是電網管理及加強韌性，避免單一電廠事故造成整體電網受影響，行政團隊將會對相關事故深刻檢討。